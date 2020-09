Divulgada! Veja como é a nova cédula de R$ 200

A nota foi divulgada durante transmissão do Banco do Brasil | Foto: Reprodução

Foi divulgada na tarde desta quarta-feira (2) a nova nota de R$200. A diretora de Administração do Banco do Brasil, Carolina de Assis Barros participou da transmissão e esclareceu motivos da criação da nova cédula.

Carolina apontou que com o aumento da demanda de pagamentos durante a pandemia, principalmente do auxílio emergencial, a criação da nova cédula permitirá o acesso dos brasileiros ao dinheiro em espécie.

"Podemos afirmar que o dinheiro em espécie ainda é a base das transações no Brasil. Assim, a falta de cédulas e moedas poderia significar um não acesso a grande parcela da população aos itens de consumo básico. Diante desta grave possibilidade, o BC em abril fez o que chamamos de estoque de cédulas e moedas para situações de aumento de demanda. É importante lembrar que pandemia trouxe o pagamento de auxílio de caráter financeiro", disse Carolina.

A nota

A nota fará parte da segunda família de cédulas do Real que completou 26 anos em julho. As cores predominante são cinza e sépia (tom de marrom amarelado). A cédula tem 142 mm (milímetros) por 65 mm, ou seja, o mesmo tamanho da cédula de R$20.

A montagem possui o elemento "número que muda de cor" para aumentar a segurança da nota. Nos elementos identificados por meio da visão, a cédula contra-luz apresenta a marca d'água com o animal, o número e um quebra-cabeça.

No tato, descobre-se o alto relevo com as flores e frutos da plantação chamada "Lobeira", a frase "República Federativa do Brasil" e o valor da nota.

