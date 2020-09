Vídeo: onça caminha pela cidade no interior de São paulo

Segundo os agentes, o animal deve passar por exames e posteriormente ser devolvido à área de mata preservada da região | Foto: Reprodução

Uma onça assustou os moradores do município de Cerqueira César, no interior de São Paulo. O animal percorreu alguns quarteirões antes de ser capturado, ninguém ficou ferido. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a onça estava acuada em uma UBS (Unidade Básica de Saúde) local. Um veterinário, com o apoio da corporação, tentou aplicar um sedativo no felino, que conseguiu pular o muro e fugir para a rua.

Após um período, o animal foi localizado acuado no porão de uma residência. Foi então que os bombeiros pediram apoio do órgão local que deslocou dois veterinários. Os profissionais conseguiram aplicar um tranquilizante na onça, que só então foi capturada. O felino foi solto em uma mata da região.

Segundo os agentes, o animal deve passar por exames e posteriormente ser devolvido à área de mata preservada da região.

Momento em que a onça foi capturada | Autor: Reprodução

