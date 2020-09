Brasil passa de 125 mil mortes por coronavírus confirmadas

Ao todo, já foram confirmadas 125.521 mortes por Covid-19 no Brasil | Foto: John Minchillo/AP Photo

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (4), o Brasil teve 51.194 casos e 907 mortes por Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas.

Com isso, o país já possui 4.092.832 infectados confirmados. Destes, 688.393 estão em acompanhamento, com 3.278.918 (aproximadamente 80% do total) recuperados.

Ao todo, já foram confirmadas 125.521 mortes por Covid-19 no Brasil, com 589 destas tendo acontecido nos últimos três dias. Ainda há 2.492 óbitos em investigação.