Vira-lata caramelo vira sensação em comercial da nota de R$ 200

O vídeo também apresenta características de segurança da nova nota | Foto: Divulgação





Após os brasileiros fazerem campanha nas redes sociais para que o vira-lata caramelo fosse o animal escolhido para estampar a nova cédula de R$ 200, o Banco Central decidiu trazer o canino como estrela do comercial que divulga a nova nota.

No comercial divulgado nas redes sociais do BC, o vira-lata "agradece o carinho" e fala do amigo lobo-guará, que ganhou a disputa e está retratado nas notas.

O vídeo também apresenta características de segurança da nova nota, como marca d'água, número que muda de cor, alto-relevo e número escondido.



Veja o vídeo: