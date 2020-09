Jovem de 21 anos morre engasgada com pedaço de carne

Uma jovem de 21 anos em Jundiaí, São Paulo. Gabrielly Rosa morreu engasgada com um pedaço de carne logo após voltar de uma entrevista de emprego na última segunda-feira (31). As informações são do G1.

Segundo o relato da família, ela tinha acabado de chegar em casa quando comeu e foi para o quarto. Em seguida, ela parou de responder. A cunhada a viu roxa e tentou reanimá-la , mas não conseguiu.

"Eu tinha ela como uma filha e a vi crescer. Pode passar com os anos, mas para sempre ela será minha menina, que amarei eternamente ", lamentou a tia.

