Comercial de fraldas protagonizado por Flordelis viraliza na web

Manaus – A deputada federal e cantora gospel, Flordelis, tem sido assunto no Brasil inteiro, nas últimas semanas. Acusada de mandar executar o próprio marido, pastor Anderson do Carmo, a tiros em junho de 2019, a também pastora teve seu nome viralizado mais uma vez nas redes sociais. Dessa vez, por aparecer em um comercial de fraldas dos anos 90.

No vídeo, que está circulando entre os internautas e recebeu enorme quantidade de visualizações e compartilhamentos, Flordelis surge apresentando uma peça publicitária de uma marca de fraldas descartáveis para crianças. No comercial, a deputada afirma que entende bem de fraldas, já que é mãe de 42 dos filhos, adotivos e biológicos. Atualmente, com 55 filhos, pelo menos cinco foram indiciados por suspeita de envolvimento no crime.

Alegando inocência

Flordelis continua dizendo que é inocente no crime de assassinato de seu marido e afirma que Deus está com ela. A deputada argumenta que a verdade prevalecerá e que os policiais vão descobrir quem realmente foi o culpado pelo caso. Na época, muito se especulou que o crime poderia ter sido uma tentativa de assalto, mas a polícia descartou essa hipótese.

A pastora também negou que tenha adotado Anderson quando os dois se conheceram, ele com 14 anos. “Mentira. Isso tudo é mentira”, disse ela, inclusive negando que Anderson e a filha biológica Simone, que está presa por envolvimento no crime, tenham namorado.

