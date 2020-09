Cunhado acusa filha de pastor Valdemiro Santiago de trair marido

Manaus – Filha do pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD), está sendo acusada de trair o marido, Filipe Iannie, com o assessor do pai, que também seria ex de sua irmã. A informação veio do cunhado, que fez um áudio denunciando a situação. Além disso, circulam pelas redes sociais imagens íntimas que supostamente seriam da pastora conversando com seu amante.

Muitos fiéis da igreja de Valdemiro estão inconformados, porque o apóstolo não puniu seu assessor e Raquel continua no comando da IMPD, o que é motivo de vergonha para quem frequenta o local. Já a família de Filipe Iannie, agora ex-marido, decidiu sair da igreja após não conseguir conversar com os Santiago para chegar a um acordo.

Segundo fontes da coluna, o romance entre os dois teria começado dentro da igreja e amigos ajudavam o casal a se esconder vigiando o corredor. Agora separada do marido, Raquel está vivendo com o atual namorado e levando uma vida de “culto ao diabo”, de acordo com os fiéis. Há, inclusive, um vídeo dos dois juntos em que a pastora aparece bebendo e sambando.

Procurada pela coluna, a pastora Raquel negou as acusações e enviou uma nota através de seus advogados: “Raquel Gomes de Oliveira Iannie comparece a público para manifestar seu completo repúdio às mentiras contra ela veiculadas, que visam ao claro objetivo de denegrir sua imagem perante a sociedade e, principalmente, perante os fiéis, uma vez que se trata de pessoa pública. Informa, ainda, que já estão sendo adotadas as medidas legais cabíveis para identificar e punir, de forma rigorosa e nos termos da Lei, os responsáveis por essa enganadora e maldosa campanha com o objetivo de manchar sua reputação”, encerram.

