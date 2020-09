Covid-19: Brasil registra 1.075 mortes e 35.816 novos casos

Ao todo, há 4.197.889 infecções no país desde o início da pandemia | Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (9), o Brasil confirmou 35.816 casos e 1.075 mortes por coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde através de boletim diário.

Ao todo, há 4.197.889 infecções no país desde o início da pandemia. Ainda há 616.014 (14,7% do total) pacientes em acompanhamento, com 3.453.336 (82,3%) recuperados.

O total de mortes é de 128.539. Nos últimos três dias ocorreram 347 óbitos. Ainda restam 2.507 vítimas fatais em investigação.

Veja o número de mortes e casos por cada estado:

SP - 866.576 casos e 31.821 óbitos

BA - 275.088 casos e 5.774 óbitos

MG - 238.515 casos e 5.935 óbitos

RJ - 233.873 casos e 16.770 óbitos

CE - 223.622 casos e 8.604 óbitos

PA - 209.808 casos e 6.280 óbitos

SC - 192.982 casos e 2.460 óbitos

DF - 172.708 casos e 2.813 óbitos

MA - 160.239 casos e 3.539 óbitos

GO - 152.640 casos e 3.531 óbitos

RS - 147.576 casos e 3.882 óbitos

PR - 146.333 casos e 3.660 óbitos

PE - 133.579 casos e 7.764 óbitos

AM - 124.959 casos e 3.862 óbitos

ES - 117.270 casos e 3.298 óbitos

PB - 110.727 casos e 2.578 óbitos

MT - 100.895 casos e 2.992 óbitos

PI - 83.502 casos e 1.924 óbitos

AL - 81.092 casos e 1.949 óbitos

SE - 74.121 casos e 1.920 óbitos

RN - 64.135 casos e 2.296 óbitos

RO - 59.196 casos e 1.207 óbitos

TO - 56.684 casos e 762 óbitos

MS - 55.345 casos e 1.007 óbitos

RR - 45.505 casos e 605 óbitos

AP - 45.251 casos e 675 óbitos

AC - 25.668 casos e 631 óbitos