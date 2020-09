Em vídeo, Flordelis aparece sem controle e ameaça com “meus advogados"

Em vídeo que circula nas redes sociais, a pastora e deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, ameaça processar quem a chamou de assassina. Ela foi denunciada na Justiça pelo Ministério Público como a mandante do assassinato do marido, Anderson do Carmo.

“Ok, meu amor! Euzinha aqui não vou ficar mais calada!”, grita Flordelis, visivelmente alterada. “Eu tenho todos os prints (…) Me chamou de assassina sem ter me visto com uma arma atirando, eu tenho seu print”, continua a pastora.

“Tudo isso, através dos meus advogados. Olha que chique! Meu advogados, no plural”, debocha Flordelis. Uma cópia do vídeo foi publicado pelo jornalista William De Lucca, que é pré-candidato a vereador em São Paulo.

Flordelis promete cair matando (com seus advogados) pra cima de quem lhe chama de assassina. pic.twitter.com/w94asZx8Gc — William De Lucca (@delucca) September 10, 2020

