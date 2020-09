Criança dorme em cima de aparelho celular e sofre queimadura no RJ

Criança dormiu em cima do aparelho e teve as costas queimadas | Foto: Reprodução

Brasil - Uma criança de sete anos sofreu queimaduras nas costas após dormir em cima de um aparelho celular. O acidente ocorreu na noite do último domingo (6), na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os familiares informaram que o celular não estava carregando no momento do superaquecimento.

Segundo os pais da criança, ela teria pego o celular para jogar enquanto eles estavam dormindo. Ela brincou com o aparelho e dormiu. Ao acordar, estava com uma marca de queimadura nas costas.

O fabricante informou por nota que fará a análise no aparelho para saber a causas do acidente envolvendo a criança.

Outro caso

Uma jovem do Cazaquistão, com apenas 14 anos, morreu depois que seu smartphone explodiu debaixo de seu travesseiro enquanto ela dormia. Alua Asetkyzy Abzalbek, residente da cidade de Bastobe, foi dormir ouvindo música. Pela manhã, a garota foi encontrada morta com vários ferimentos no rosto.

Segundo a polícia local, o aparelho estava plugado à tomada, e especialistas forenses confirmaram que houve uma explosão no compartimento da bateria, provavelmente resultado de uma sobrecarga.

O alerta

Segundo o professor Dr. Helder Cruz, que é chefe do Departamento de Eletricidade da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (FT/Ufam), um celular pode derrubar um avião.

Outro risco que o celular pode oferecer é a questão da radiação, perceptível quando o aparelho está ligado na tomada, carregando, e o usuário escuta um barulho leve. O risco mais temido é de o celular explodir, devido à grande descarga elétrica.

