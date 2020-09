Marca cria currículos de cães e gatos para incentivar adoção

O currículo descreve as habilidades de cada pet | Foto: Reprodução Internet

Manaus – A empresa PremieRpet®, especializada em alimentos para animais, criou um perfil no LinKedIn para apresentar o currículo de cães e gatos como pretendentes a adoção. Conhecida como uma rede social para negócios, o LinkedIn é considerado a maior plataforma profissional do mundo, com mais de 500 milhões de usuários, com representatividade de pessoas de 200 países.

No perfil da marca, é possível verificar os currículos dos animais, confirmando as qualidades de cada um. Como o perfil da cadela Sarah, que apresenta alegria como sobrenome. “Tenho aproximadamente 3 anos, fui resgatada e acolhida pela ONG e vivo feliz! Porém, busco um tutor para me amar incondicionalmente”, descreve.

Ainda sobre Sarah, o perfil delineia as habilidades da cadela. “Adoro brincar de bolinha, corrida e com o que mais você quiser me dar! Amo passear, mas claro que depois de um tempo de adaptação”. As maiores especialidades dela são a soneca, alegria, energia e companhia, com maior habilidade nessas três últimas.

Quem a adotar, Sarah poderá oferecer grandes vantagens para a empresa, ou melhor, para a vida. “Estou em busca de um humano que me encha de carinho e amor! Quero conhecer uma pessoa que esteja disposta a me ensinar coisas novas sobre o mundo”, anseia.

Sobre a iniciativa, a ideia foi aceita pelos usuários, como a analista de Recursos Humanos, Taisi Teixeira, que deixou sua opinião nos comentários da empresa no LinkedIn. “Quanta admiração pela PremieRpet. Trabalho com recursos humanos e gosto muito de lidar com pessoas e o dia a dia de uma empresa, mas animais me encantam, me fascinam. A proposta dos currículos foi ímpar, parabéns! ”, escreve.

Quem quiser adotar, basta entrar em contato com as ONGs, que estão sinalizadas na parte inferior de cada currículo.

