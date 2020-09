Cobra sobe até 4º andar de prédio e assusta moradores

A cobra é de espécie considerada rara | Foto: BPMA/Divulgação

Uma cobra, supostamente da espécie muçurana, foi encontrada na varanda do 4º andar do prédio, de um apartamento em Águas Claras, no Distrito Federal. O animal foi resgatado na noite de domingo (13) pela Polícia Militar Ambiental.

Os moradores que localizaram a cobra acionaram a polícia e buscas foram realizadas na sacada. No entanto, a serpente já foi encontrada na varanda do apartamento vizinho, que fica a três quilômetros de distância de um parque.

O animal foi resgatado e levado ao Zoológico de Brasília. No entanto, por se tratar de uma espécie exótica, da espécie King snake, o zoo não ficou com a serpente que foi encaminhada ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas), ligado ao Ibama.

Policiais militares informaram que origem do animal ainda é desconhecida. No local, o dono de um dos apartamentos disse aos militares que ele e o vizinho não sabiam de onde a serpente tinha surgido