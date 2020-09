Orcas cercam barco de pescadores no litoral da Bahia

| Foto: Divulgação

Um grupo de orcas cercou o barco de dois pescadores na costa da Praia de Itacimirim, que fica na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador, na tarde de domingo (13). Os animais acompanharam a embarcação por cerca de duas horas, enquanto "brincavam" uns com os outros.

No barco estavam Geovani da Silva e Carlos Geovani, pai e filho, respectivamente. No momento em que saíram para a pesca, Geovani comentou que o mar estava estranho, porque ultimamente muitas baleias jubartes ficavam na região, e no domingo ele não viu nenhuma no mar. Segundo ele, a "visita" causou um misto de alegria e medo.

"Depois, já no mar, eu olhei e disse: 'Olha uma baleiazinha ali'. Aí quando meu filho olhou, falou: 'Meu pai, não é uma baleia jubarte, não. É uma orca'. Aí a gente começou a fazer a filmagem. Elas começaram a se aproximar lentamente, a se acostumar com a embarcação, depois uma agarrou o isopor, quebrou ele e depois voltaram para a embarcação. Aí foi uma alegria maravilhosa, mas depois o negócio foi apertando, né?", conta ele aos risos.

Todo o encontro foi filmado pelos dois, que se divertiram com a aparição das orcas. Os animais acompanharam os pescadores até o anoitecer e começaram a bater no fundo da embarcação, assustando pai e filho, que resolveram voltar mais cedo da pescaria.

"Foi uma experiência boa, maravilhosa, mas eu não queria passar de novo não. Foi entrando a noite, e a gente começou a ficar com medo, na realidade, né? A gente não sabia como elas iam se comportar de noite, o que elas queriam com a gente. Então, a gente teve que voltar da pescaria de noite", disse Geovani.

O biólogo Francisco Kelmo explicou que, apesar do susto, as orcas, que são da família dos golfinhos, são animais que não atacam humanos e que o fato delas estarem em grupos é normal.