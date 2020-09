Adolescente de 16 anos defende pitbull e é mordida pelo marido

| Foto: Divulgação

Uma adolescente de 16 anos foi agredida no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o marido dela, de 18 anos, que ficou irritado por ela ter defendido o pitbull da família.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), no domingo (13), eles se preparavam para sair com o cachorro quando o animal se soltou e subiu no sofá de casa. O homem não gostou e agrediu o bicho.

A adolescente foi defender o pitbull e o marido bateu nela e no cachorro. O suspeito fugiu.

Ela teve o nariz quebrado e ficou com o olho inchado e um corte de faca no calcanhar esquerdo. Além disso, foi mordida pelo companheiro nos dois braços.

A vítima desmaiou, foi socorrida por uma vizinha e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que abriu inquérito para investigar o caso e que a vítima foi ouvida e passará por exames.

