Vídeo: live inicia, pastor não percebe e é filmado agredindo a esposa

Veja o vídeo que circula nas redes sociais | Foto: Reprodução

Um pastor agrediu a esposa com palavras e tapa durante uma transmissão na internet. Ele não sabia que a live tinha iniciado e foi filmado a chamando de "imbecil" e falando que a esposa não estava fazendo as coisas direito.

Veja o vídeo:

O homem é agressivo e não percebe que estava sendo filmado | Autor: Reprodução

Segundo informações de páginas cristãs, o homem é pastor de uma igreja em São Paulo. No momento da gravação é possível ver que ele está insatisfeito com o ângulo da câmera e por isso parte para cima da esposa. No vídeo é possível ouvir o barulho do tapa, seguindo com as palavras de agressão.

O vídeo está sendo compartilhado e a ação do pastor contra a esposa foi condenada por diversos fieis e cristãos espalhados pelo Brasil. O que mais choca é que ele está diante da Bíblia, livro de regra para os cristãos e não se intimida no momento da agressão contra a esposa, na qual o livro também condena.

