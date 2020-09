12 pessoas morrem em grave acidente com van e caminhão, em MG

Os carros ficaram completamente destruídos no acidente | Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Um grave acidente envolvendo uma van e um caminhão vitimou 12 pessoas e deixou um ferido na estrada entre as cidades Patos de Minas e Varjão de Minas, na madrugada deste domingo (20). Várias pessoas foram arremessadas para fora dos veículos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a van seguia em uma via sentido Patrocínio, cidade de Minas Gerais e teria tentado desviar de um grande tronco no meio da avenida em consequência de uma queimada na região.

Entre os óbitos estão duas mulheres e uma criança de 10 anos.

