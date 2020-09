Previsão de muita chuva no AM, SP, RJ, AC, MT e MG

Previsão de chuva em Manaus | Foto: Divulgação

Uma grande frente fria avançou sobre o Brasil no fim de semana e afastou a forte massa de ar seco que predominava sobre o país. O resultado foi uma mudança radical do tempo! Agora, quase todo o Brasil tem nuvens e muitas delas vão provocar chuva no decorrer desta terça-feira.

Atenção para chuva moderada a forte, raios e vento forte sobre no leste do Acre do Amazonas, em Roraima, no centro-leste e sul do Pará.

Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Acre, no Amazonas e em Roraima. No Amapá, no norte do Pará, leste do Tocantins, norte de Minas Gerais e em quase todo o Nordeste, o primeiro dia desta nova primavera é com sol forte, calorão e tempo seco. Chove rapidamente no litoral entre João Pessoa e Ilhéus, no sul da Bahia.

Nas outras regiões do Centro-Oeste, no sul e centro-oeste do Tocantins, em quase todo o Pará e em Rondônia, faz sol ao longo do dia, sempre com nuvens, e tem previsão de chuva com raios à tarde e à noite.

Sul do Brasil

Terça-feira com jeito de inverno no Sul do Brasil. Tem até condições para geada ao amanhecer na serra gaúcha e catarinense e no sul do Rio Grande do Sul. O primeiro dia da primavera é com predomínio de sol na Região Sul, mas Curitiba e o leste do Paraná ficam nublados e pode chover na região de Londrina.

Sudeste e centro-oeste

A região entre o litoral e o centro-norte de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, o Sul de Minas e a Zona da Mata Mineira, todo o estado do Rio de Janeiro, Vitória e o sul do Espírito Santo entram na primavera com céu nublado, chuva e temperatura amena

As outras áreas do Espírito Santo, Belo Horizonte e o centro-oeste de Minas Gerais, o centro-oeste de São Paulo, o sul de Goiás, o centro-leste e o norte de Mato Grosso do Sul e o sul de Mato Grosso podem ter várias pancadas de chuva no decorrer do dia.

Menos calor no Centro-Oeste e no Sudeste

Por causa do aumento da nebulosidade e da chuva, as temperaturas baixaram no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil. As maiores temperaturas no país devem ser observadas no Nordeste.

Faz frio no Sul, no leste de São Paulo, no Sul de Minas e no Rio de Janeiro.

Riscos previstos para o dia

A Marinha do Brasil ainda alerta para o mar agitado nesta terça-feira no Sul e no Sudeste do Brasil. Tem risco de ressaca de Santa Catarina ao Rio de Janeiro

Risco de geada na serra gaúcha e catarinense no sul do Rio Grande do Sul.

Alerta para chuva forte e volumosa no centro-leste de São Paulo, no Sul de Minas, na Zona da Mata Mineira, no estado do Rio de Janeiro no sul capixaba.

Alerta para temporais no centro-norte e leste de Mato Grosso, no centro-oeste do Acre e do Amazonas.

Atenção para chuva moderada a forte, raios e vento forte sobre no leste do Acre do Amazonas, em Roraima, no centro-leste e sul do Pará, no centro-oeste e sul de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste e norte de São Paulo, no centro-oeste de Minas Gerais e no centro-sul o Espírito Santo.