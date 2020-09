Brasil registra 836 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O total de fatalidades é de 138.108 desde o início da pandemia em março | Foto: John Minchillo/AP Photo

4.591.604 pessoas já estiveram ou estão infectadas com o novo coronavírus. A maioria, 3.945.627, já está curada do vírus, mas 507.869 pacientes ainda estão em acompanhamento, segundo a última atualização do Ministério da Saúde, feita na noite desta terça-feira (22).

Em 24 horas, 33.536 novos casos foram somados. Além disso, com as 836 mortes, o total de fatalidades é de 138.108 desde o início da pandemia em março.

De acordo com o Conselho Nacional de Secretário da Saúde (Conass), as unidades federativas mais afetadas pela pandemia são, respectivamente, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará, Santa Catarina e o Distrito Federal.

Coronavírus no mundo

Em boletim epidemiológico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o mundo bateu recorde de novos casos de coronavírus na última semana, entre os dias 14 e 20 de setembro.

Segundo a agência de saúde, foram registrados 2.000.442 infectados, com aumento de 6,5%, em relação ao período anterior.

Até esta segunda-feira (22), o mundo já registra 31.132.906 diagnósticos da doença. O maior número diário de casos, desde o início da pandemia, foi no dia 18 de setembro, com 317.356 novos contaminados.

Por outro lado, a OMS ainda afirmou que o número de mortes diminuiu 10%. Foram contabilizados 37.700 óbitos na última semana. Total de vítimas fatais da Covid-19 é de 962.008.