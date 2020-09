Após fim de relacionamento, mulher sobe no carro do ex; veja vídeo

| Autor:

Uma mulher subiu no capô do carro do ex-companheiro em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A cena que chamou atenção de quem passava pelo local aconteceu neste domingo (27), no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, ela e o dono do carro terminaram um relacionamento, o que teria ocasionado a atitude da mulher.

A ação foi filmada por algumas pessoas e foi parar nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a mulher subindo no veículo, mas, mesmo com ela no capô, o motorista percorre a avenida. Veja o vídeo:

De acordo com a PM, o veículo foi abordado por militares que estavam fazendo patrulhamento no Centro da cidade.

Segundo a polícia, com o carro parado, a mulher disse que iria tentar o suicídio. Diante do fato, ela foi retirada de cima do automóvel e levada para atendimento médico.

O quadro de saúde dela não foi informado. A PM também não divulgou o nome dos envolvidos.

| Foto: Divulgação

Nota da Polícia Militar

Durante um ponto base no Centro de Barra de São Francisco, policiais militares se depararam com um veículo de passeio, conduzido por um homem, e que sobre o capô estava uma mulher aparentando visível descontrole emocional causado pelo término no relacionamento entre ambos.

Com o carro parado a mulher disse que iria tentar o suicídio. Diante do fato, ela foi retirada de cima do carro e levada para o Pronto Socorro.

Leia mais:

Motociata e carreata marcam abertura de campanha do Coronel Menezes

Grávida é presa com tabletes de drogas e munições no Tarumã