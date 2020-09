Vídeo: Sucuri de quase 10 metros é flagrada atravessando estrada

| Foto: divulgação

Um vídeo que mostra uma cobra de quase 10 metros está circulando nas redes sociais. No registo, é possível se impressionar com o tamanho e a espessura da cobra atravessando uma estrada, sendo seguida por machos, em uma fazenda.

Pelo registro, não dá para precisar em qual região do país o flagrante foi feito e nem muito menos a data.

No entanto, elas são encontradas em áreas que inundam anualmente, como a região do Pantanal, no Brasil. Estas cobras vivem perto de córregos, rios e lagos. Apesar de não ser venenosa, a sucuri é capaz de quebrar ossos de uma pessoa e até de um animal grande e engoli-lo.

No vídeo, é possível ouvir quem estava registrando dizendo: “Olha o tamanho desse trem! Eu vi o rastro dela aqui." Outra pessoa ainda alertou. “Vai, tio, que você vai virar comida dela."

Veja o vídeo





