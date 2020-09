Vídeo: Mulher dá cerveja para vaca, filma e posta nas redes sociais

O caso aconteceu em uma área rural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul | Foto: Reprodução

Um vídeo que circula pelas redes sociais, desde o início do mês, mostra uma mulher dando cerveja para uma vaca. Nas imagens, é possível ver o animal, amarrado pelo pescoço, tomando a bebida alcoólica, enquanto a jovem se diverte, exibindo a cena para crianças que estavam próximas.

O caso aconteceu em uma área rural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a própria narração de quem filma, a vaca já teria ingerido cerveja em outras ocasiões.

De acordo com a polícia, que investiga o caso, a atitude da pessoa vista na filmagem é criminosa. Segundo leis de crimes ambientais, oferecer alimentação imprópria a animais, pode ser considerado maus-tratos e a pena pode variar de três meses a um ano de prisão e multa.

Veja a reportagem do caso: