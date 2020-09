Imagens fortes: mulher é atacada por cobra e quase tem braço arrancado

| Foto:

Um vídeo mostra o momento em que uma cuidadora de cobras é atacada por uma píton. O réptil de mais de 2,5 metros de comprimento, morde e se enrola na braço da mulher.

O vídeo foi feito pela equipe do Snake Catcher Victoria, que captura cobras na Austrália em segurança e as devolve para a natureza. A vítima teve ferimentos graves no braço e precisou de um ajudante para conseguir escapar da píton.

De acordo com o portal Depor, ataques de pitons podem ser fatais, isso porque ela paralisa as presas se enrolando com força. No caso da cuidadora, a cobra recebeu um sedativo para imobilizá-la. O vídeo tem sangue e pode ser forte.

