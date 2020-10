Queimadas na Amazônia estão 'gerando prejuízos à economia', diz Doria

O tucano ainda falou sobre a desistência de investidores internacionais no Brasil e em outros países | Foto: Divulgação

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que as queimadas na Amazônia estão gerando prejuízos à economia brasileira. A declaração foi feita em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (30).

O tucano ainda falou sobre a desistência de investidores internacionais no Brasil e em outros países, onde não haja respeito ambiental e clareza nos procedimentos para evitar desmatamentos e incêndios.

"Está sim gerando prejuízos à economia brasileira a falta de controle sobre o desmatamento e queimadas na região amazônica. Vimos isso com muita clareza no Fórum Econômico Mundial, em Davos. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, foi duramente inquirido por ambientalistas, investidores, representantes governamentais e autoridades internacionais sobre essa questão", disse.

Bolsonaro rebate Biden

Um dia após o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, prometer fundo de US$ 20 bilhões para preservar as florestas brasileiras, caso eleito, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi às redes sociais afirmar que já coopera com Donald Trump em projetos sustentáveis e garantiu não aceitar "subornos". A declaração foi feita em publicação no Twitter nesta quarta-feira (30).

"O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou. Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável", escreveu.