Vídeo: meteoro explode no sul do Brasil e transforma noite em dia

Um grande meteoro clareou o céu do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina na madrugada de quinta (1º). O fenômeno foi captado por um satélite e câmeras de astrônomos profissionais e amadores do sul do país.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o exato momento em que o corpo celeste entra na atmosfera e depois explode em um clarão.

O superbólido, como é chamado, é um dos maiores já vistos no Brasil. Segundo especialistas, o meteoro explodiu acima da Serra Gaúcha, mas se dispersou no ar. Ninguém ficou ferido.

