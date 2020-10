Vídeo: prateleiras em atacado caem, matam uma pessoa e ferem 8 no MA

Oito pessoas ficaram feridas no acidente | Foto: Reprodução

Maranhão - A queda de prateleiras de um grande supermercado em São Luís, no Maranhão, causou um grave acidente na noite desta sexta-feira (2). Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que a grande pilha de produtos desabam dentro do atacado.

Veja vídeo:

Inúmeras estruturas metálicas caíram em cima dos clientes que estavam no local. Atendentes e outros clientes que passavam as compras nos caixas observam a queda da estrutura e correm para se proteger. Ainda não há informações sobre o que provocou o desabamento e, consequentemente, o efeito dominó.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Maranhão do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) foram enviadas ao local.

Em uma rede social, o governador do Maranhão, Flávio Dino, manifestou pesar às famílias de vítimas do incidente.

“Minha solidariedade com todos e com suas famílias. Meu reconhecimento aos bombeiros, policiais e profissionais de saúde pela dedicação”, escreveu no Twitter.

