Vítima fatal de queda de prateleiras era funcionária de Atacadão

Elane de Oliveira Rodrigues morreu após várias prateleiras desabarem dentro do supermercado em que ela trabalhava, na noite desta sexta-feira (2) na cidade de São Luís, no Maranhão.

A vítima era funcionária do Mix Mateus Atacarejo, que estava lotado de clientes na hora do acidente. Oito pessoas ficaram feridas. Elane tinha 19 anos e era natural de Vizeu (PA).

Imagens do circuito interno de segurança mostram o momento em que as prateleiras começam a cair e o desespero dos clientes. Ainda não há informação sobre o que causou a queda. Uma das estruturas desabou e as outras caíram em um efeito cascata.

