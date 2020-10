Vídeo: mulher luta contra pitbull e salva sua cachorrinha da morte

Sem pensar duas vezes, a mulher pula em cima do cachorro e trava uma luta contra o bicho | Foto: Divulgação

Enquanto muitas pessoas maltratam os animais, uma advogada mostrou todo seu amor por sua cachorrinha de estimação e a salvou da morte.

Durante um passeio pelas ruas de Palmas (TO), Marina de Oliveira Galvão foi atacada por um pitbull que queria morder sua pet, uma pug. No momento do ataque, a advogada segura nos braços a cachorrinha, mas não consegue evitar que o pitbull morda o animal.

Sem pensar duas vezes, a mulher pula em cima do cachorro e trava uma luta contra o bicho para libertar sua cadelinha, que está sendo mordida. Vendo a situação desesperadora, um vizinho pega a pug e corre para sua casa, enquanto a mulher segue segurando o pitbull.

Momentos depois, o animal se solta e corre para a casa do homem que resgatou a cachorrinha. A situação só foi controlada quando o cão foi expulso do local.

A advogada e sua cachorra tiveram ferimentos leves, mas passam bem. Ainda não há informações sobre os donos do pitbull.

Veja

Pitbull ataca cadela nos braços de advogada #Triturando pic.twitter.com/dYTphCOdI8 — Fofocalizando (@pfofocalizando) October 2, 2020





Leia mais

Casal fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull

Cachorro tem as patas decepadas a golpes de foice por vizinho