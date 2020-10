Vídeo: MP investiga acidente em supermercado de São Luís

As unidades de São Luís ficarão e que segue solidário às famílias dos colaboradores e clientes. | Foto: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA) vai instaurar inquérito civil para apurar as causas do acidente com as gôndolas no Mix Atacarejo, em São Luís.



Uma pessoa morreu e outras oito tiveram ferimentos leves . A vítima do acidente era uma funcionária do grupo identificada como Elane de Oliveira Rodrigues, de 21 anos.

O Grupo Mateus, responsável pelo Mix Atacarejo, informou que hoje (3) todas as unidades de São Luís ficarão e que segue solidário às famílias dos colaboradores e clientes.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas a suspeita é de que uma manobra mal feita por uma empilhadeira derrubou uma das colunas de prateleiras provocando um efeito dominó. Cinco gôndolas vieram abaixo.

Em nota, o MPT-MA disse que não medirá esforços para que ocorra o cumprimento rigoroso das normas de saúde e segurança de trabalho a fim de evitar novos acidentes. O supermercado também se pronunciou por meio de nota.

"O grupo Mateus reforça que, neste momento, o importa é o resgate dos envolvidos no acidente, o apoio às vítimas e seus familiares. Para nós, a prioridade são as pessoas", diz o comunicado.

