Cobra de 3 metros é encontrada em motor de carro

O proprietário do veículo relatou que chamou um mecânico para verificar uma falha no carro | Foto: Divulgação





O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (3) para retirar uma cobra jiboia de cerca de três metros do motor de um carro estacionado no Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza. Após o resgate, o animal foi levado para o Jardim Botânico de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme os bombeiros, o proprietário do veículo relatou que chamou um mecânico para verificar uma falha no carro e, ao abrir o capô, teve a surpresa de encontrar o animal. A cobra não é considerada venenosa.

De acordo com o Tenente Freitas, que atendeu à ocorrência, a retirada do animal foi difícil tendo em vista que a cobra estava enroscada no motor do carro.

“Mesmo assim, conseguimos retirá-la com sucesso, sem machucá-la e agora vamos devolver para a natureza”, comenta.