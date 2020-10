Bolsonaro considera militarização da Amazônia após fala de Biden

O chefe de Estado debateu as ideias do democrata e frisou novamente que a área pertence ao Brasil. | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não concordou com as falas de Joe Biden, candidato à presidência dos EUA, sobre a Amazônia durante debate na última terça-feira (29). Durante live em seu perfil nas redes sociais, o chefe de Estado debateu as ideias do democrata e frisou novamente que a área pertence ao Brasil.

Biden chegou a mencionar como proposta de campanha a doação de R$ 113 bilhões para preservação da floresta e afirmou que o Brasil deve sofrer consequências econômicas se a destruição do local não for levado a sério.

"A gente lamenta porque, depois de anos de uma certa animosidade, com um trabalho do Itamaraty não muito profícuo, pessoal de esquerda acusando os Estados Unidos dos problemas internos aqui do Brasil, nós restabelecemos essa diplomacia em sua plenitude com o (Donald) Trump", disse Bolsonaro.

O ex-militar ainda afirmou que as Forças Armas são o caminho para "dissuadir" o interesse internacional pela Amazônia e que as questões dos militares devem ser "tratadas com carinho".

