Bombeiros encerram buscas em supermercado onde aconteceu desabamento

Após 11 horas de buscas, o Corpo de Bombeiros encerrou o trabalho no supermercado Mix Mateus Atacarejo, onde uma pessoa morreu e oito ficaram feridas depois do desabamento de cinco gôndolas.



Imagens gravadas logo após o acidente mostram o desespero dos clientes e funcionários que estavam no local, um dos maiores supermercados de São Luis, Maranhão. Nas filmagens, um funcionário aparece tirando uma criança dos escombros e bombeiros gritam à procura de vítimas.

Ao menos 300 bombeiros participaram das buscas que ocorriam desde a noite de sexta-feira, quando ocorreu o desabamento. A paraense Elane de Olivera Rodrigues, de 21 anos, que trabalhava havia dois meses no supermercado como repositora, foi a única vítima fatal do acidente impressionante. O corpo dela foi velado nesse sábado (3). O enterro será neste domingo (4).

O Ministério Público do Maranhão vai instaurar um inquérito para apurar as causas do acidente. Por nota, a empresa Mix Mateus Atacarejo afirmou que vai contribuir com as autoridades e não medirá esforços para dar assistência às famílias atingidas.

