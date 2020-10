Semana deve ser quente e seca em grande parte do país

Em grande parte do Brasil a temperatura deve continuar subindo nesta semana, com chance de novos recordes. A onda de calor volta após a passagem de uma frente fria, que amenizou o tempo quente no Sul e Sudeste, durante o fim de semana. As informações são do ClimaTempo.

No interior de São Paulo, onde os termômetros registraram mais de 40º em muitas cidades, o tempo deve seguir quente e seco nos próximos dias. No interior do país, principalmente na região Centro-Oeste, parte do Sudeste e Norte, as temperaturas devem variar entre 37º e 43º. Soma-se a isso a baixa umidade do ar que, no DF, por exemplo, chegou a 9% no domingo (4).

Os índices de umidade baixos caracterizam situação de emergência. A recomendação é a ingestão de bastante água, além de evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários em que o sol está mais quente.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de calor que assola o Brasil Central deve permanecer até a segunda quinzena de outubro.

Após, há previsão de uma frente fria avance do Sul permitindo a formação de nuvens e chuva no interior do país, o que contribui, também, para uma queda significativa das temperaturas.