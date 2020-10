Combate à Covid-19 ganha reforço de novos 540 leitos de UTI

O Ministério da Saúde habilitou 540 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Sistema Único de Saúde (SUS), e destinados exclusivamente para o tratamento de pacientes com Covid-19.

Destas unidades habilitadas, nove foram na Paraíba, 10 em Pernambuco, 42 no Paraná, 78 no Rio Grande do Sul, 45 em Santa Catarina, 88 em São Paulo, 11 em Mato Grosso, 18 em Alagoas, 94 na Bahia, 60 no Distrito Federal, 80 no Maranhão e cinco no Pará.

Essas habilitações fazem parte do reforço do Governo Federal no combate à pandemia do coronavírus nos estados e municípios. O objetivo é ampliar a oferta de cuidados à todas as pessoas, salvando o máximo de vidas. Com essas habilitações, o país soma, ao todo 13.972 leitos exclusivos para pacientes da Covid-19, e mais 737 estão em fase de processamento. Já foram liberados mais de R$108 bilhões de reais para custear os leitos por todo Brasil.