Mulher acha cobra dentro de embalagem de brócolis; veja o vídeo

Uma cobra dormideira foi encontrada dentro de um pacote lacrado de brócolis por uma mulher que mora em Brusque, Santa Catarina. Ela encontrou o bicho quando arrumava as compras em casa. O caso aconteceu na última segunda-feira (5).

As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o momento que a mulher encontra a cobra, de ao menos de 30 centímetros, dentro do recipiente de isopor envolto a um plástico transparente.

O supermercado informou que a consumidora foi até o local e a situação foi resolvida. De acordo com a gerente do departamento pessoal do estabelecimento, Luciane da Silva Mafra, a embalagem não foi manuseada e foi enviada ao produtor na segunda-feira (5) da forma como foi entregue pela cliente.

Apesar do susto da consumidora, o animal não apresenta perigo, segundo explicou o biólogo Tobias Kunz, especialista em répteis.

“É uma cobra que se alimenta de lesmas. Essas dormideiras têm hábito noturno e são bem lentas”, disse o biólogo.

Kunz afirma que a espécie, conhecida como dormideira, não é venenosa e se move muito devagar.

