Imagens chocantes: criança é arrastada para lago por hipopótamo; vídeo

| Foto: Divulgação

Um hipopótamo extremamente feroz arrastou um menino para dentro de um lago, no Quênia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as pessoas desesperadas após o ataque.

As imagens são chocantes e mostram o desespero das pessoas que presenciaram a situação. Segundo o site Daily Mail, que reportou o caso, o garoto brincava na beira do lago onde várias mulheres lavavam sua roupas quando o animal subitamente agarrou o garoto e o arrastou para debaixo da água. A reportagem não informou se ele sobreviveu o faleceu no ataque.

Segundo o Serviço de Vida Selvagem do Quênia, cresceu muito o número de ataques de crocodilos e hipopótamos ao redor do Lago Naivasha e na região do Lago Vitória, onde ocorreu o incidente do garoto.

As pessoas que estavam no local gritaram e jogaram pedras para tentar espantar o animal, mas isso parece enfurecer ainda mais o hipopótamo, que submerge nas águas turvas do lago.

Veja o vídeo:

| Autor:

Leia mais:

Vídeo: Sucuri de quase 10 metros é flagrada atravessando estrada

Imagens fortes: mulher é atacada por cobra e quase tem braço arrancado