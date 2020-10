Helicóptero da Força Nacional cai no Pantanal

Todos foram resgatados com vida e estão sendo encaminhados em um helicóptero da Marinha do Brasil até Cuiabá para atendimento médico | Foto: Divulgação





Um helicóptero da Força Nacional caiu no Pantanal mato-grossense na tarde desta quinta-feira (8), enquanto combatia os incêndios na mata perto da cidade de Poconé, a 104 km de Cuiabá.Três tripulantes ficaram feridos.

A aeronave, que auxiliava nos trabalhos da Operação Pantanal II, havia saído de Corumbá (MS) e estava na região de Poconé há duas semanas.

Estavam no helicóptero o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do Distrito Federal (DF), o copiloto Luiz Fernando Berberick, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ), e o 2° sargento PM Emerson Miranda Martins, da Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro.

Todos foram resgatados com vida e estão sendo encaminhados em um helicóptero da Marinha do Brasil até Cuiabá para atendimento médico pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) de Mato Grosso.

Uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), deslocou até o local com equipe médica do Samu para prestar atendimento às vítimas.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar as causas do acidente.