Grupo captura e mata Sucuri de sete metros em rio; confira o vídeo

Uma cobra sucuri de sete metros foi capturada e morta por sete homens no rio Una, em Morros, no Maranhão. Segundo informações de moradores, o caso aconteceu em um povoado conhecido como Santana. Vídeo no fim da matéria!

As cobras do tipo sucuri são comuns em áreas de rios e lagos, porém, humanos não são os alvos principais desses répteis conhecidas como anacondas, bem diferente das que são encontradas em filmes do terror.

Em nota, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) informou que recebeu a denúncia da captura e morte do animal na última terça-feira (6), por volta das 16h e encaminhou prontamente ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA).

O caso já está sendo apurado pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) com o apoio da Polícia Militar de Morros para responsabilização dos autores.

A SEMA alerta que matar animais silvestre configura crime ambiental, como prevê o Artigo 29 da Lei Federal nº 9.605/98, resultando em pena de detenção e multa de acordo com Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e seu Decreto Federal n° 6.514/2008, consolidada pela Constituição Federal, no que tange a sua aplicação com mais rigor.

A Secretaria ressalta que, em caso de aparecimento desses animais fora de seu ambiente natural próximo a residências é de extrema importância que a população não tente realizar manejo.

A orientação é afastar-se imediatamente e informar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e acionar o Corpo de Bombeiros (CBMMA) ou Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) para que o resgate seja realizado por profissionais treinados e preparados para a ação.

