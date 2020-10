Auxílio emergencial chegou a mais de 67 milhões de Brasileiros

O total pago chegou a R$ 221,5 bilhões | Foto: Divulgação

Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou que mais de 67,7 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial até esta quinta-feira (08). O total pago chegou a R$ 221,5 bilhões.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que participou da live semanal do chefe de Estado, afirmou que, ao todo, o governo está pagando mais de 90 milhões de pessoas por mês, juntado com o saque emergencial do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço (FGTS) e o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.

Todos esses projetos foram criados para auxiliar os trabalhadores e empresário durante a crise causada pelo coronavírus. "Nenhum país do mundo fez isso", disse Guimarães.

"Nós colocamos 40 milhões de pessoas em conta em banco", completou ele.