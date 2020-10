Aglomeração em ‘bailões pós- Covid’ duram mais de 10h no litoral de SP

São Paulo – Na noite do último sábado (10) e a manhã deste domingo (11), centenas de jovens se reuniram em Santos e Guarujá no litoral de São Paulo. Em meio a pandemia, as festas ocorreram com multidões que estavam descumprindo as regras de distanciamento social, e medidas de prevenção como a utilização de máscaras.

Imagens obtidas pelo G1 mostram a festa que aconteceu em Santos, no Morro São Bento. Nos vídeos, é possível ver dezenas de carros estacionados nas vias laterais ao evento, bloqueando a passagem do trânsito e dos moradores no morro. A rua São Miguel, onde o evento se concentrou, foi tomada pela multidão de pessoas durante toda a madrugada.

Retorno Pós Pandemia', o evento começou às 23h30 de sábado, se estendendo até às 10h deste domingo. Cerca de 1,3 mil pessoas confirmaram presença, enquanto mais 1,9 mil tinham interesse em comparecer na festa.

O evento começou às 23h30 de sábado, se estendendo até às 10h deste domingo | Foto: Reprodução

Outras imagens, compartilhadas nas redes sociais, mostram os jovens na manhã deste domingo, ainda em festa, na mesma rua. O evento esteve lotado até a manhã, contando com diversos shows de DJs, cantores de funk e até fogos de artifícios e sinalizadores.

O evento causou revolta aos moradores da região, que classificaram a festa como 'desrespeitosa'. Em conversa com o G1, uma moradora que preferiu não se identificar afirma que não conseguiu dormir até o fim do evento, preocupada inclusive com a segurança de sua família, já que a rua estava lotada de pessoas.

*Com informações do G1





