Alpinista morre e outro fica ferido em cânion de Santa Catarina

O empresário foi atingido com uma pedra na cabeça no momento em que escalava um cânion na serra catarinense | Foto: Reprodução

Um alpinista morreu e outro ficou gravemente ferido durante escalada na manhã deste domingo (11), no Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A operação e resgate do alpinista ferido durou cerca de seis horas.

O empresário Lucas de Zorzi, de 39 anos, foi atingido na cabeça com uma pedra que deslizou do cânion e morreu no local. Após ser atingido, o outro esportista que estava com ele, ficou preso no paredão e precisou ser resgatado. Ele pediu ajuda pelo celular.

Uma aeronave do Batalhão de Aviação da Polícia Militar fez o resgate do sobrevivente. O local é de grande perigo e de difícil acesso.

Nas redes sociais, o alpinista morto em prática do esporte dizia que "Tenho medo de não viver". Ele era amante do esporte, e além de praticar escalada, era praticante do paraquedismo.

