Vídeo: pescador registra sucuri gigante tomando banho de sol

A cobra aparece tranquila em seu habitat natural | Foto: Reprodução

Um pescador decidiu registrar um momento único. Uma sucuri de mais de quatro metros está tranquila em cima de um tronco tomando banho de sol. A cena curiosa despertou a atenção de quem passava pela região.

Veja vídeo:

Veja o vídeo incrível | Autor: Reprodução

As cobras são animais de sangue frio, como todos os outros, exceto os mamíferos e as aves., é por isso que pode-se sentir sua temperatura fria quando se toca nelas. O corpo do homem é sempre quente, mas o corpo da cobra acompanha mais ou menos a temperatura do ambiente.

Quando toma banho de sol, ela sente calor, porque seu corpo absorve calor. As cobras e os homens podem suportar os mesmos graus de calor. Elas, porém, podem aguentar um frio muito maior. Não morrem enquanto a temperatura não chega ao ponto de congelamento.

Leia mais:

Trem atinge ônibus na Tailândia e deixa 20 mortos