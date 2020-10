Alpinista morre após pedra deslizar em Cânion de Santa Catarina

Apaixonado por esporte, Lucas possuía experiência em escalada em rocha esportiva e alta montanha | Foto: Policia Militar/Divulgação

O alpinista Lucas de Zorzi, de 39 anos, morreu e o amigo dele Diego Braga, de 31 anos, ficou preso a uma altura de 200 metros na manhã de domingo (11), após uma pedra deslizar do Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A operação de resgate feita por policiais militares teve a duração de seis horas.

O acidente ocorreu durante o percurso feito de rapel no momento em que eles subiam o cânion, por volta das 10h.

Apaixonado por esporte, Lucas possuía experiência em escalada em rocha esportiva e alta montanha. Lucas praticava ainda snowboard, paraquedismo e skydive. Ele deixa um filho e mulher.

Como foi o socorro

Por ser uma região de difícil acesso, os socorristas do Batalhão de Aviação da Polícia Militar precisaram fazer o lançamento de um tripulante do helicóptero por meio de descida de rapel, amarração, imobilização das vítima e içamento por meio de cordas para retirá-los do local.

A equipe resgatou Lucas, que foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Prazeres, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em seguida, a aeronave retornou ao local e retirou o segundo alpinista da área de vegetação.

Luto

Diretor de uma empresa de equipamentos para indústria madeireira, Lucas foi campeão Brasileiro de Wingsuit Artístico nos anos de 2015, 2016 e 2017, e recordista Sul e Latino Americano da modalidade. Ele também atuou como instrutor do esporte que tem como fundamento o uso de um macacão com asas para voos de alta performance.

Após a divulgação da morte do empresário, clube de Wingsuit em que Lucas era instrutor lamentou acidente. Em uma publicação nas redes sociais, a escola afirmou que Lucas era um dos melhores do esporte.

“E com grande pesar que comunicamos a toda comunidade a perda do nosso grande irmão Lucas, um amigo incrível, pai e marido dedicado, que na qualidade de atleta estava entre os melhores do esporte! Você sempre estará em nossas mentes e nossos corações. Descanse em paz nosso querido irmão”, dizia a nota publicada.

* Com informações do G1 Santa Catarina.