Pesquisadora alerta para perigo de plantar 'sementes invasoras'

Manaus - Nas últimas semanas vários brasileiros tem recebido sementes pelos Correios, ainda que não tenham solicitado o produto. O fato chamou a atenção da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que emitiu um alerta para que a população entregue esse material aos órgãos de fiscalização.

A recomendação do Mapa é que as pessoas que receberem essas sementes, não abram o pacote e nem tente plantá-las.

De acordo com a professora Iris Lettiere, Agrônoma da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e que trabalha com Fitopatologia e manejo de doenças de plantas, o alerta é importante e preventivo.

Danos à agricultura

Segundo a pesquisadora, se plantadas, as sementes de origem desconhecida podem ser de espécies exóticas ou estar infectadas com fitopatógenos, que podem se proliferar e causar danos econômicos para as cadeias produtivas agrícolas de importância econômica, sendo fonte de inóculo para disseminação de focos e estabelecimento da praga no território de introdução, além do aumento no custo de produção do plantio afetado.

“Esse material propagativo vegetal, que são as sementes e mudas, quando oriundas de outros países também podem estar infectados com fitopátogenos, como os fungos, bactérias, vírus e nematóides exóticos. São pragas classificadas como quarentenárias do tipo A1, que estão ausentes no Brasil, e que se introduzidas podem causar prejuízos às cadeias produtivas e até entraves econômicos, impedindo o acesso à mercados internacionais onde a praga introduzida esteja ausente”, alerta.

A pesquisadora cita como exemplo um nematóide do trigo Anguina tritici, exemplo de praga quarentaria (ausente no país) do tipo A1, que se introduzida no Brasil pode trazer prejuízos econômicos à cultura do trigo, pois permanece viavél em média 30 anos associados a semente.

Sementes contém ácaros

Em análise feita pelo Mapa, verificou-se que as sementes são de plantas ornamentais e frutíferas e vieram de países asiáticos, principalmente da China.

A análise feita também identificou que essas sementes possuem a presença de ácaros, fungos, bactérias e pelo menos quatro tipos de ervas daninhas, que não existem no Brasil.

Segundo a pesquisadora, esse material, antes da introdução no país, deve passar por período de quarentena e por testes de sanidade vegetal realizados pelos órgãos oficiais de Defesa Sanitária Vegetal.

Até agora, o Mapa já recebeu 258 pacotes com sementes, recolhidos em 24 estados, além do Distrito Federal.

