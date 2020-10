Menina de 1 ano morre após ser atacada por chow-chow

Uma menina de 1 ano e 5 meses morreu na segunda-feira (12), após ser atacada por um cão da raça chow chow. O caso aconteceu em Frei Inocêncio, a 355 km de Belo Horizonte.

Maria Cecília de Oliveira Souza tinha costume de brincar com o cachorro, que estava com a família há cerca de quatro meses e ficava amarrado no fundo da casa. Testemunhas afirmaram para a Polícia Militar que um outro animal entrou no quintal, deixando o chow chow agressivo. Neste momento, a criança passou perto do cachorro e foi mordida várias vezes no pescoço e na cabeça.

O pai tentou salvar a filha mas também foi mordido pelo animal. Os dois foram encaminhados para o Hospital Municipal de Governador Valadares, a 320 km da capital. O pai foi atendido e liberado, mas a filha não resistiu aos ferimentos.