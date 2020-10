Helicóptero cai e duas pessoas morrem no interior do Rio de Janeiro

Ainda não há informações sobre o nome dos mortos | Foto: Reprodução

Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (15), no distrito de Passa Três, no município de Rio Claro, no Rio de Janeiro. O acidente deixou duas pessoas mortas.



Policiais Militares dos quarteis de Barra Mansa e Piraí foram acionados no local. Moradores que vivem próximo ao local do acidente relataram que ouviram dois estrondos antes da queda.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há causas do acidente e que o fato será investigado pela Aeronáutica e pela Polícia Civil. Também ainda são desconhecidos os nomes das vítimas.

*Com mais informações em instantes

Leia mais:

99 vai oferecer modelo de carona no Brasil