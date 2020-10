Imagens mostram que cobras podem ser animais de estimação; veja fotos

| Foto: Divulgação

Os animais exóticos estão fazendo cada vez mais sucesso como pets. As espécies de cobras são alguns desses bichos diferentes que muitas pessoas escolhem para fazer parte do seu dia a dia e, mesmo que pareçam perigosas, se manejadas corretamente, algumas delas podem se tornar companheiras inseparáveis de seus donos. Confira algumas fotos de pessoas com suas cobras de estimação: