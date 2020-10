Médico se irrita e tenta dar 'voadora' em paciente; veja vídeo

Toda a ação é filmada pela câmera do celular | Foto: Reprodução

Ceará- Um vídeo ganhou as redes sociais na cidade de Monsenhor Tabosa, no Ceará. Um médico do Hospital e Maternidade Francisquinha Farias Leitão, foi filmado tentando agredir os pacientes após ficar irritado.

Veja vídeo:

| Autor: Reprodução

Um dos pacientes chama outra pessoa e fala a respeito do médico. “Vem, se acontecer alguma coisa com ela, a responsabilidade é dele”, disse a paciente.

Outro acompanhante pergunta ao médico: “Vai me bater? ”. Neste momento, o médico corre e tenta dar o golpe.

Toda a ação é filmada pela câmera do celular de familiares de paciente.

O médico que aparece nas filmagens é Neto Rosa. Ele afirma que foi agredido verbalmente pela família e por isso se exaltou. Em vídeo, pediu desculpas pelo ocorrido.

“Em primeiro lugar quero pedir desculpas às pessoas que acham que foram lesadas, mas eu tentei de uma forma ou de outra contornar uma ‘baderna’ que estava ocorrendo dentro do hospital. Quando fui agredido com palavras de baixo calão e como ser humano temo um momento de explosão. Não são todas as pessoas que são insultadas e não reagem. Fica aqui as minhas desculpas”, disse o médico.

O vídeo circulou na internet e está sendo investigado pela Polícia Civil. A unidade de saúde abriu um processo para investigar o caso e o médico pode ser demitido.

Leia mais:

Wilson Lima ressalta importância da atenção básica de saúde em Manaus