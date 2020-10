Chuva: Inmet solicita atenção redobrada para barragens de Minas Gerais

Devido ao alerta do Inmet, a Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu um comunicado pedindo que os donos de barragens em Minas Gerais redobrem a atenção e o monitoramento das estruturas neste final de semana | Foto: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta informando que entre hoje (24), principalmente no período da tarde, e a próxima segunda-feira (26), há possibilidade de chuva forte, em volumes que podem atingir 100 milímetros (mm) em 24 horas no centro-leste de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte.

A previsão também vale para o estado de Espírito Santo e para o sul da Bahia. Em função desses prováveis acumulados pluviométricos, é alta a possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terra pontuais, assim como de eventos hidrológicos rápidos, como alagamentos de ruas ou transbordamentos de pequenos córregos nessas regiões.

Devido ao alerta do Inmet, a Agência Nacional de Mineração (ANM) distribuiu um comunicado pedindo que os donos de barragens em Minas Gerais redobrem a atenção e o monitoramento das estruturas neste final de semana.

A ANM pede ainda “que sejam observados em especial o estado de conservação – além de manter atenção especial às tomadas d’agua dos vertedouros, para garantir a capacidade vertente de acordo com o projeto, durante todo o período de chuvas”. O estado possui três barragens em nível de emergência 3, considerado o mais alto.

A nota diz ainda que “em caso de qualquer situação de anormalidade, o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração deverá ser acionado e o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens tem que ser imediatamente informado.”

Sistema de ciclones

O alerta do Inmet informa ainda que durante o final de semana, haverá também a formação de um sistema ciclônico sobre o Oceano Atlântico ao Sudeste dos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo que, de acordo com Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), poderá deixar o mar agitado, com ondas, em alto-mar, com altura de até 4 metros.

O comunicado alerta que entre amanhã (25) e segunda-feira, (26), um sistema frontal associado ao aprofundamento de uma área de baixa pressão atingirá o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai e vai criar condições para a ocorrência de chuvas fortes e/ou tempestades localizadas com provável queda de granizo sobre o estado gaúcho.

As chuvas fortes poderão ser acompanhadas de rajadas de vento da ordem de 80 km/h em algumas áreas.

O Inmet analisa que “este sistema terá rápido deslocamento sobre o Rio Grande do Sul e ainda na segunda-feira haverá possibilidade dos temporais com queda de granizo atingirem também os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, o oeste e sul de São Paulo.”

