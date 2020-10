Vaca fica presa em telhado de casa e é resgatada em Santa Catarina

O animal foi sedado e machucou as patas | Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Uma vaca ficou presa em um telhado de um rancho na cidade de Timbó, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, neste domingo (25).

O dono do local explicou que a vaca conseguiu subir no telhado porque as telhas porque a casa fica em um nível mais baixo. A vaca ficou ferida nas patas.

Após ter acesso ao telhado pela rua lateral, a vaca ficou presa porque as pernas dela quebraram algumas telhas e atravessaram a estrutura.

A vaca foi sedada por um veterinário para ser resgatada. O animal foi içado por cordas e madeiras.

