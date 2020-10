Preso em anzol, jacaré é estrangulado por sucuri; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Um registro impressionante feito na manhã da última quarta-feira (21), está viralizando nas redes sociais e em grupos de pesca de Mato Grosso do Sul. O flagrante mostra um jacaré, que ficando acabou preso em um anzol de galho e ainda foi morto estrangulado por uma sucuri gigante.

No vídeo é possível ver que quando o pescador levanta o anzol, a cobra ainda fica enrolada no jacaré. Não se sabe a autoria do vídeo e nem se as imagens foram registradas no Pantanal sul-mato-grossense.

O tamanho da cobra impressiona. Pelo vídeo, é possível presumir que a sucuri acabou de matar o jacaré e ainda tentava engolir o bicho para comer. pescador resolve deixar o anzol no lugar e vai embora.

Veja o vídeo:

| Autor:

Leia mais:

Cobra rara tem poder para matar até 100 homens com única picada



Vídeo: sucuri gigante 'desfila' rodeada de cobras menores e surpreende